Türkei: Kein Ende des Booms in Sicht

Nach der schweren wirtschaftlichen Krise in den 90er-Jahren seien die Sanierungskonzepte, so Wölfer, kompetent umgesetzt worden. Das Wachstum habe sich mittlerweile auf prognostizierte drei Prozent eingependelt. Vom Hunger nach Energie und Konsum profitiere auch Österreich, das im Ranking der ausländischen Direktinvestoren an der Spitze steht. Österreichs Investitionsvolumen lag 2011 bei 2,3 Milliarden Euro. Zu den größten Investoren gehören laut

Wirtschaftskammer OMV, Mayr-Melnhof, Mondi, Voestalpine, Egger Holzwerkstoffe, Ardex, Kioto Photovoltaics und GATX Rail Europe. Auch bauMax hat Filialen in der Türkei eröffnet. Die Türkei-Aktivitäten von Siemens werden von Wien aus betreut. Gebraucht werden „U-Bahnen, Schnellbahnen, Konsumgüter beziehungsweise Maschinen für die Erzeugung von Konsumgütern“, so Botschafter Wölfer.

Für österreichische Unternehmen, die in der Türkei und der gesamten Schwarzmeer-Region tätig sind, bietet die FH des bfi Wien ihre Expertise an: Eine Strategie ist, „Akademiker mit gezieltem Schwarzmeer-Know-How auszubilden“, betonte Andreas Breinbauer, Leiter des FH-Kollegiums. Es gibt regen Austausch mit Hochschulen in der Türkei, Konferenzen, Studien und Analysen. In Wien können die Manager und Fachkräfte kostenlos Türkisch-Kurse besuchen.

Die FH des bfi Wien lädt regelmäßig zur Diskussion über die Perspektiven Österreichs und der FH in den Ländern der Schwarzmeer-Region. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem KURIER statt.