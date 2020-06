Türkei fürchtet Kurdistan in Syrien

Die türkische Führung scheint Angst zu bekommen vor den Geistern, die sie selbst auch gerufen hat. Ankara unterstützt offen die Aufständischen, der oppositionelle Syrische Nationalrat (SNC) sitzt in der Türkei ebenso wie der Stab der Freien Syrischen Armee (FSA) – aber: In Syrien, direkt an der Grenze zur Türkei, toben heftige Kämpfe, Plünderer blockieren den grenzübergreifenden Warenverkehr, und kurdische Separatisten treten in Syrien mittlerweile mehr als selbstbewusst auf.