Türkei erwägt, Flughafen in Kabul langfristig zu organisieren

Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan ist beschlossene Sache, bis 31. August wollen auch die USA die Evakuierungen aus dem Krisengebiet abgeschlossen haben. Unklar ist nun, was danach mit Ausreisewilligen passiert. Derzeit sichert und organisiert in erster Linie die US-Armee - gemeinsam mit Nato-Partnern - den Flughafen in Kabul.

Nun bringt sich die Türkei ins Spiel und nennt einen zivilen Service am Flughafen als "sinnvoll".