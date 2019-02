Türkei: Erneut rund 300 Militärangehörige festgenommen

Die türkische Staatsanwaltschaft hat erneut die Festnahme zahlreicher Soldaten angeordnet, weil sie mit der Organisation des Predigers Fethullah Gülen in Kontakt stehen sollen. Unter den 295 Militärangehörigen seien mehrere ranghohe Offiziere, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die türkische Führung wirft Gülen vor, hinter dem Putschversuch von Teilen des Militärs im Juli 2016 zu stecken. Seither wurden mehr als 77.000 Menschen festgenommen, rund 150.000 Beschäftigte unter anderem in Justiz, Verwaltung und Bildungsbereich wurden entlassen oder vom Dienst suspendiert. Gülen, der sich in den USA im Exil aufhält, hat eine Beteiligung an dem gescheiterten Putsch wiederholt bestritten. Die Türkei fordert seine Auslieferung.