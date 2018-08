Türkei: Angst vor Pleitewelle und Massenentlassungen im Herbst

Die Schuldenfalle ist zugeschnappt, und für Yunus gibt es kein Entrinnen.

Vor ein paar Monaten lieh sich Yunus, ein junger Ladenbesitzer aus Istanbul, bei Freunden 4000 Euro, um sein Geschäft in der Nähe der Einkaufsmeile Istiklal Caddesi auf Vordermann zu bringen. Er verkauft und repariert Handys und bietet außerdem Handy-Zubehör wie Kopfhörer, Kabel und Schutzhüllen an.

Eigentlich ein todsicheres Geschäft in einem Land wie der Türkei, wo fast 99 Prozent der Bürger ein Mobiltelefon besitzen und wo jeder immer das neueste Modell haben will. Aber der Absturz der Lira bringt Yunus an den Rand des Ruins.