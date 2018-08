US-Pastor Brunson: Wie er zu Trumps und Erdogans Spielball wurde

Erdogan hat wiederholt die Auslieferung des türkischen Predigers Fethullah Gülen im Austausch für Brunson gefordert. Gülen, der im US-Exil lebt, steckt nach seiner Ansicht hinter dem Putschversuch. Brunson soll laut Erdogan zu dessen Organisation gehören.

Brunson, Sohn zweier Missionare aus einem kleinen Ort im sogenannten amerikanischen "Bible Belt" (Bibelgürtel), war 1993 mit seiner Familie in die Türkei gezogen. In Izmir baute er eine kleine protestantische Gemeinde auf, die gerade einmal 25 Mitglieder hat, und lernte fließend Türkisch zu sprechen.

Missionierung ist in der Türkei zwar seit 2003 nicht mehr verboten, wird aber weiter nicht gern gesehen.

Schlechte Gesundheit

Brunson räumt ein, dass er in den vergangenen Jahren mehrmals in die türkischen Kurdengebiete gereist war, allerdings nur, um dort Flüchtlinge zu betreuen. Die Vorwürfe, er plane einen christlichen Kurdenstaat, seien haltlos: "Ich glaube an die territoriale Einheit der Türkei und unterstütze sie", sagte er während der Anhörung im April.

Seit Ende Juli befindet sich Brunson unter Hausarrest, nachdem sich seine Gesundheit im Gefängnis drastisch verschlechtert und er 25 Kilo abgenommen hatte. Ob es dabei bleibt, entscheidet sich bis zur nächsten Anhörung im Oktober. Bis dahin bleibt Brunson Trumps und Erdogans Spielball.