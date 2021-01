Türkei: 267 Festnahmen wegen Terrorvorwürfen

Die Türkei geht regelmäßig gegen mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vor. Der IS hat in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge in der Türkei für sich reklamiert, darunter jenen auf den Istanbuler Nachtclub Reina in der Silvesternacht 2016/2017. 39 Menschen wurden damals erschossen.