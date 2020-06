TTIP: Freihandel mit Fragezeichen

Es hätte wohl günstigere Termine gegeben: Am Montag wurden in den USA die Gespräche zum transatlantischen Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz: TTIP) fortgesetzt. Und ausgerechnet in der Woche der EU-Wahl steht in der fünften Runde einer der heikelsten Punkte auf der Agenda: Der umstrittene Investorenschutz. "Das zeigt, wie wenig ernst die EU-Kommission die Bedenken der Bürger nimmt", sagt Martin Häusling, EU-Abgeordneter der deutschen Grünen.

Die Kritik passt zu dem, was man im EU-Wahlkampf über das Freihandelsabkommen gehört hat. Alle Parteien äußerten sich zurückhaltend bis ablehnend: Geheimverhandlungen hinter verschlossenen Türen fänden hier statt. Dazu kommt die Warnung, mit dem Handelsabkommen würden – Stichwort: Chlorhühner – Lebensmittel- und andere Standards in Europa gesenkt.

Mit dem Wirbel um einige wenige Details ist der Blick aufs große Ganze etwas verloren gegangen – und mit ihm die anfängliche Euphorie: Immerhin sollen EU-Staaten von TTIP jährlich mit 119 Milliarden Euro profitieren.

In der EU-Kommission, die die Verhandlungen für die Mitgliedsstaaten führt, will man die Aufregung nicht so recht verstehen: Es liege in der Natur der Sache, dass bei derartigen Verhandlungen nicht alle Dokumente sofort öffentlich seien. "Das ist wie beim Autokauf", sagt ein EU-Diplomat: "Feilschen hat nur Sinn, wenn der andere meinen Spielraum nicht kennt."