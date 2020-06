Tsipras rüstet verbal ab – Juncker will auf ihn zugehen

Mit Krisen kennt sich Jean-Claude Juncker aus. Jetzt macht der EU-Kommissionspräsident die Verhandlungen mit dem selbst- und machtbewussten griechischen Premier zur Chefsache. Mittwoch um 9.30 Uhr empfängt er Alexis Tsipras. Juncker will sich in Ruhe seine Pläne zur Lösung der Schuldenkrise anhören. "Es gibt viele Widersprüche in den griechischen Wortmeldungen", heißt es im Juncker-Kabinett.

Nach dem Debakel des Eurogruppen-Vorsitzenden Jeroen Dijsselbloeom beim Treffen mit dem griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis in Athen soll es keine diplomatischen Unfälle mehr geben. Juncker, ein Meister des Kompromisses, will auf die Griechen zugehen.