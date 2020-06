Tsipras führt Gespräche in Brüssel

So viel Symbolkraft die Abwendung eines Schuldenschnittes haben mag – die Bedienung der Rettungsschirm-Kredite ist nicht das größte griechische Problem. Rück- und Zinszahlungen sind in den meisten Fällen noch auf Jahre ausgesetzt. Laut Berechnung der Brüsseler Denkfabrik Bruegel wird Athen heuer nur zwei Prozent des BIP für Zinsen aufwenden müssen – so wie Frankreich oder Deutschland.

Dringender ist die kurzfristige Finanzkraft: Griechenland muss in den kommenden Wochen und Monaten einige Milliarden an Krediten zurückzahlen. Die sind aber nicht verhandelbar, Athen wird also wohl frisches Geld brauchen – eventuell ein neues Rettungspaket, diesmal ohne Troika.

Und über all dem schwebt die Frage, wie Griechenland wieder wettbewerbsfähig werden kann. Hier könnten Brüssel und Athen weniger weit auseinander sein, als man derzeit glauben könnte: Tsipras will zwar keine weiteren Sparmaßnahmen mehr akzeptieren. Für manche Reformen, die seine Vorgänger verabsäumt haben, und auch den Kampf gegen die Korruption dürfte er aber zu haben sein.

Finanzminister Varoufakis kündigte bereits an, die neue Regierung werde reiche Griechen stärker besteuern und die Steuerflucht eindämmen. Gerade in Deutschland wird man das gerne hören: Die CDU forderte erst gestern wieder, Griechenland müsse die Steuerfreiheit der Reeder beenden. Und SPD-Vizekanzler Gabriel bot Athen Unterstützung an, indem man die EU-Konten von griechischen Steuersündern sperren lässt.