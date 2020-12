Truppenabzug, Gasstreit: Washington schickt freundliche Signale nach Berlin

Eine unmissverständliche politische Geste an das Land, das nicht nur bei seinen Verteidigungsausgaben die US-Erwartungen nicht erfüllte, sondern sich obendrein mit der neuen Pipeline „Nord Stream 2“ noch mehr russisches Gas holen will.

Der neugewählte US-Präsident Joe Biden hat schon vor Amtsantritt erkennen lassen, dass er gegenüber Europa und Deutschland im Besonderen einen neuen, freundlicheren Kurs einschlagen will. Auch sind seine wesentlichen außenpolitischen Vertrauten ausgewiesene Europa-Kenner. Außenminister Anthony Blinken ging in Frankreich in die Schule, Klima-Beauftragter John Kerry hat ganz enge familiäre Beziehungen nach Österreich.