Foto: Twitter

US-Präsident Barack Obama hinterlässt seinem Nachfolger Donald Trump auch ein digitales Erbe. In eineinhalb Jahren hat der Präsident mit seinem Twitterkonto rund zwölf Millionen Follower gewonnen. Obama ist der erste US-Präsident im Social-Media-Zeitalter und auch der erste, der einen offiziellen Twitter-Account bekam. Im vorletzten Jahr seiner Amtszeit.

Am 18. Mai 2015 schrieb er zum ersten Mal persönlich als @POTUS: "Hallo, Twitter! Hier ist Barack. Wirklich! Nach sechs Jahren im Amt geben sie mir endlich mein eigenes Konto."

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account. — President Obama (@POTUS) 18. Mai 2015

Mehr als 300 Kurznachrichten hat Obama seitdem persönlich verfasst, und wandte sich so direkt an die Amerikaner und an die Welt.

Aber was geschieht nun mit dem Twitteraccount?

In der britischen Comedy-Show "The Last Leg" (Channel 4) hatte man dazu folgende Vision: "Stellt euch vor, Obama behält das Passwort und schreibt dann hin und wieder (als Präsident Trump, Anm.) Sachen wie: 'Ich bin ein orangefarbener Vollidiot.'"

Ganz so ist es nicht abgelaufen. Das Weiße Haus musste erstmals einen Plan zur "Amtsübergabe im digitalen Zeitalter" erstellen. Dieser sah vor, dass am Tag der tatsächlichen Amtsübergabe am 20. Jänner 2017 @POTUS unter die Kontrolle des neuen Amtsinhabers gestellt wird. Die Postings von @POTUS (das Akronym steht für President Of The United States) wurden auf Null gestellt, die rund vierzehn Millionen Follower (derzeit) bleiben dem neuen Präsident Donald Trump aber erhalten.

Der Republikaner hat auf seinem eigenen Privataccount @realDonaldTrump sogar mehr als 21 Millionen Follower. Er ist zwar bereits im März 2009 beigetreten, den Großteil seiner Abonnenten hat Trump aber in seinem aggressiven Wahlkampf 2016 dazugewonnen.

Erster Social-Media-Wahlkampf

Obama selbst ist im März 2007 mit einem Privataccount auf Twitter eingestiegen, als @BarackObama hat er bereits beinahe 80 Millionen Follower. Doch das Konto gehörte nur bedingt ihm - es war lange weitgehend von seinem Wahlkampfteam betreut worden und wird seit 2012 von einem politischen Aktionskomitee geführt, das unabhängig von dem Präsidenten arbeitet. Obama twitterte nur vereinzelt persönlich, ebenso wie auf dem offizielle Konto des Weißen Hauses (@WhiteHouse).

Im Kampf um die Millennials war der Einsatz in den damals neuen Kanälen der Sozialen Medien für den Demokraten unbezahlbar, bevor er im November 2008 zum ersten Mal zum Präsident der Vereinigten Staat gewählt wurde. Im November 2012 feierte er seine Wiederwahl mit einem Foto in inniger Umarmung mit seiner Frau Michelle Obama. Es wurde rund 750.000 Mal geretweetet - das war damals ein Rekord.

Die First Lady twitterte unter dem Akronym @FLOTUS (First Lady Of The United States). Auch dieses Twitterkonto wird an ihre "Nachfolgerin", Melania Trump, weitergegeben.

Und was geschieht mit den Tweets und Interaktionen der Obamas?

Die ikonischen Tweets des Ehepaar Obama werden erhalten bleiben. Barack und Michelle Obama bekamen Konten als Ex-Präsident (@POTUS44) und Ex-First-Lady (@FLOTUS44). Die Zahl 44 bezieht sich auf den 44. US-Präsidenten und seine Ehefrau.

Auf diese Konten wurde auch die gesamte Twitter-Kommunikation der Obamas übertragen. Die Kurznachrichten werden überdies im Nationalarchiv für die Nachwelt bewahrt.

"Diese digitale Infrastruktur ist ein Kapital, auf das der nächste Präsident und alle Nachfolger bauen können", erklärte Obamas Digital-Beraterin Kori Schulman. Die digitale Amtsübergabe betrifft auch die anderen digitalen Kanäle des US-Präsidenten, die erst unter Obama eingerichtet wurden - darunter Konten auf Facebook, Flickr, Vimeo, Instagram, Itunes, MySpace und Snapchat.

Im Folgenden eine Auswahl aus Obamas Twitter-Amtszeit

Schon am ersten Tag von @POTUS erkundigte sich Bill Clinton, ob der Account an den oder die Nachfolgerin übergeht: "Ich frage nur für eine Freundin", schrieb Clinton im Scherz. Seine Frau Hillary Clinton hatte da bereits ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl verkündet.

Good question, @billclinton. The handle comes with the house. Know anyone interested in @FLOTUS? — President Obama (@POTUS) May 18, 2015

POTUS postete immer wieder Bilder aus dem Weltall.

This was a fun briefing: My science advisor just showed me this Hubble shot of the most crowded place in our galaxy. pic.twitter.com/E2SeO9tumt — President Obama (@POTUS) June 3, 2015

Für die Frauenfußball-WM wurde auch ein Obama-Shirt angefertigt.

Good luck Team USA – make us proud out there! #OneNationOneTeam pic.twitter.com/btu3dRXPbr — President Obama (@POTUS) 22. Juni 2015

Die Obamas mit Herz.

So inspired by the grace shown by the Simmons family and all the victims' families in Charleston. #HateWontWin pic.twitter.com/jMS0SDUYui — President Obama (@POTUS) 26. Juni 2015

Unter #AskPOTUS beantwortete Obama immer wieder Fragen seiner Mitbürger.

Alright, let's do this. Ready to answer your health care questions. Keep 'em coming with #AskPOTUS. pic.twitter.com/wK8RDF2H0i — President Obama (@POTUS) 1. Juli 2015

In Obamas Twitter-Account kann man auch die Wichtigkeit der Veteranen in den USA ablesen.

Had a great visit today with Emma Didlake - our oldest living veteran at 110-years-young! She's a true American hero. pic.twitter.com/EeeIC3AK4A — President Obama (@POTUS) 17. Juli 2015

Wieder einmal ein NASA-Foto. Diesmal, um auf die Schutzbedürftigkeit des Planeten hinzuweisen.

Just got this new blue marble photo from @NASA. A beautiful reminder that we need to protect the only planet we have. pic.twitter.com/JQ3174P0LF — President Obama (@POTUS) 20. Juli 2015

Obama lässt die Amerikaner sogar an seinen persönlichen musikalischen Sommerhits teilhaben.

Due to popular request, here are my vacation playlists: http://t.co/uer5sIl4Vk http://t.co/zHEekHvQBr What's your favorite summer song? — President Obama (@POTUS) 14. August 2015

Ein Besuch beim Grand Canyon.

The National Park Service: 99 years and 84 million acres strong. Congrats to all who work to protect these treasures. pic.twitter.com/R8RyB9vkVW — President Obama (@POTUS) 25. August 2015

Obama besuchte New Orleans, zehn Jahre nach Hurrikan Katrina.

In Treme, I was inspired by the progress & people 10 years after Katrina. It gives us hope, but our work isn't done. pic.twitter.com/LDqsARhnZt — President Obama (@POTUS) 29. August 2015

Unter Obamas Amszeit wurde dem Mount McKinley in Alaska wieder der Name seiner Ureinwohner zurückgegeben: Denali

Today we’re returning Mount McKinley to its native name - Denali, a step to reflect the heritage of Alaska Natives. pic.twitter.com/WyzQImKymX — President Obama (@POTUS) 31. August 2015

Ein bisschen Eigenwerbung darf auch sein: Arbeitslosenzahlen in Obamas Amtszeit. Eine Tabelle mit der Entwicklung der Schuldenquote hat Obama aber nicht gepostet.

We've cut the unemployment rate in half – from a high of 10% down to 5.1%. And we're not done. pic.twitter.com/uRfaSoiGuA — President Obama (@POTUS) 15. September 2015

Potus und Pontifex im Weißen Haus. Gemeint ist natürlich Papst Franziskus.

Welcome to the White House, @Pontifex! Your messages of love, hope, and peace have inspired us all. — President Obama (@POTUS) 23. September 2015

"Den Flüchtlingen die Tür vor der Nase zuschlagen, würde unseren wichtigsten Werten widersprechen."

Slamming the door in the face of refugees would betray our deepest values. That's not who we are. And it's not what we're going to do. — President Obama (@POTUS) 18. November 2015

Zu Thanksgiving begnadigt der US-Präsident traditionell zwei Truthähne, die dann ein fürstliches Leben auf einer Farm verbringen. Im Vorjahr gab POTUS Obama dem Truthan "Abe" den Namen TOTUS - Turkey (Truthahn) of the United States-"

Happy Thanksgiving, everyone! Today, we give thanks for all of our loved ones and the brave men and women in uniform who serve our country. — President Obama (@POTUS) 26. November 2015

Besonders zu Weihnachten darf der US-Präsident die Soldaten nicht vergessen. Auch auf Twitter nicht.

From the Obama family to yours, Merry Christmas! And a special thank you to all our men and women in uniform this holiday season. — President Obama (@POTUS) 25. Dezember 2015

Interessante Gif-Grafik: Kampf gegen Ebola in Liberia.

Before I start, wanted to share this. Liberia is now Ebola-free. Great example of what we can achieve when we lead. pic.twitter.com/qjVcwg8tIi — President Obama (@POTUS) 14. Januar 2016

Wieder Statistik: Die Autoproduktion hat Obama mit umfangreichen Förderungen angekurbelt.

In 2009, auto sales hit a 27-year low. Last year, they hit an all-time high. pic.twitter.com/pDc8W8mtb5 — President Obama (@POTUS) 20. Januar 2016

Der Kampf gegen den Klimawandel war Obama ein besonderes Anliegen.

The science couldn't be clearer - we owe it to our kids to do everything we can to combat climate change. pic.twitter.com/497Wkkve58 — President Obama (@POTUS) 25. Januar 2016

Schutzgebiete in Kalifornien.

Got a view yesterday of the lands we protected in CA. We owe it to our kids to preserve America's natural beauty. pic.twitter.com/8OR9MrupyG — President Obama (@POTUS) 13. Februar 2016

Ein historischer Tag. Für Obama aber kein Grund für euphorische Tweets. Auch kein Foto mit Raul Castro gibt es.

¿Que bolá Cuba? Just touched down here, looking forward to meeting and hearing directly from the Cuban people. — President Obama (@POTUS) 20. März 2016

Familienidylle: Obamas zu Ostern

From my family to yours, Happy Easter, and we wish everyone celebrating a blessed and joyful day. pic.twitter.com/fNvcihSmYB — President Obama (@POTUS) 27. März 2016

Auch ein Präsident geht zum Basketball.

Big night of basketball - @Warriors chasing 73 and a farewell for an

all-timer, @KobeBryant. NBA fans feeling like: pic.twitter.com/hvno2ZO5b0 — President Obama (@POTUS) 14. April 2016

Obamas Reverenz an die verstorbene Boxlegende Muhammad Ali.

He shook up the world, and the world's better for it. Rest in peace, Champ. pic.twitter.com/z1yM3sSLH3 — President Obama (@POTUS) 4. Juni 2016

Eine To-Do-List für den Kongress. Unter republikanischer Führung arbeitete dieser nicht wirklich im Sinne Obamas.

The list goes on. When Members return, I hope they'll share my commitment to work together to do what must be done. pic.twitter.com/l8nChcXpml — President Obama (@POTUS) 30. Juni 2016

Erinnerung an einen weiteren verstorbenen "King": Golfprofi Arnold Palmer, hier bei einem Besuch im Weißen Haus

Here's to The King who was as extraordinary on the links as he was generous to others. Thanks for the memories, Arnold. pic.twitter.com/UlyfpIBOL2 — President Obama (@POTUS) 26. September 2016

Noch ein bisschen lockerer als der US-Präsident konnte sich seine First Lady auf Twitter geben. Als @FLOTUS setzte sie auch mehr als zehn Mal so viele Tweets ab als ihr Ehemann.

Auch auf Snapchat ist Michelle Obama aktiv:

Ein bisschen Wahlkampf für Hillary:

Just like Michelle says, when they go low, we go high. @HillaryClinton went high and showed why she'll be a POTUS for all Americans. — President Obama (@POTUS) 10. Oktober 2016

Early Voting.

Voted early today. Make sure you vote too: https://t.co/SUUmUADsHj pic.twitter.com/NMesNhwsaG — President Obama (@POTUS) 7. Oktober 2016

Der bisher letzte Tweet von @POTUS: Eine weiteres Mal Dank an die Veteranen.