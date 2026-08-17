Historischer Tiefstwert: Trump verliert massiv an Rückhalt in den USA

Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump ist einer Umfrage zufolge auf den niedrigsten Stand seiner aktuellen Amtszeit gefallen. In einer am Montag abgeschlossenen Erhebung von Reuters/Ipsos äußerten sich lediglich 33 Prozent der Befragten zufrieden mit Trumps Arbeit im Weißen Haus, während 64 Prozent unzufrieden waren. Einen Großteil der US-Bürger treibt demnach die Sorge um, dass der Krieg der USA mit dem Iran noch lange andauern wird. Trump-Zustimmung sinkt auf schlechtesten Wert seit 2017 Die 33 Prozent sind der schlechteste Wert seit Dezember 2017 während Trumps erster Amtszeit. Bei der bisher letzten Erhebung Anfang August war Trump noch auf 35 Prozent gekommen.

Rund 80 Prozent der US-Bürger - darunter 87 Prozent der Demokraten und 71 Prozent der Republikaner - gehen der Umfrage zufolge davon aus, dass das militärische Engagement der USA im Iran über einen längeren Zeitraum anhalten wird. Nur 16 Prozent erwarten ein Ende des Konflikts binnen weniger Wochen. Trump, der im Wahlkampf versprochen hatte, die Inflation in Schach zu halten und lange Kriege zu vermeiden, hatte nach den gemeinsamen Angriffen mit dem Verbündeten Israel zunächst ein Ende binnen weniger Wochen in Aussicht gestellt. Er argumentierte, der Krieg sei der einzige Weg, den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. Der Iran erwies sich jedoch als widerstandsfähig und schränkt den Ölhandel durch die Straße von Hormuz weiterhin stark ein, auch wenn sich der Konflikt zuletzt abgekühlt hat.