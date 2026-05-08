Das internationale Ansehen der USA hat unter Präsident Donald Trump laut einer Umfrage deutlich gelitten. In Europa werden die Vereinigten Staaten am negativsten wahrgenommen, zeigt die jährlich erscheinende Studie zur Wahrnehmung der Demokratie ("Democracy Perception Index"), die am Freitag veröffentlicht wurde. China dagegen werde in jeder Region der Welt inzwischen im Durchschnitt positiver bewertet als die USA, hieß es. Russland beliebter als USA Bei der Befragung der Organisation Alliance of Democracies des früheren NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen in diesem Frühjahr rutschte das Image der USA weltweit von einem Wert von minus 5 Prozent im Vorjahr noch weiter auf minus 16 ab. Damit ist Russland (minus 11 Prozent) inzwischen im Durchschnitt beliebter. Auf schlechtere Werte als die USA kamen nur Israel, Nordkorea, Afghanistan und der Iran.

Auch auf die Frage, welches Land nach Meinung der Befragten die größte Bedrohung für die Welt darstellt, wurden die USA den Verfassern der Studie zufolge weltweit am häufigsten genannt. Dahinter folgte Russland. Konflikt mit den USA: Die Welt steht hinter Grönland Bei der internationalen Umfrage wurden die Teilnehmer auch zu ihrer Haltung zu verschiedenen Kriegen und Konflikten gefragt. Am deutlichsten fiel hier die Antwort im Grönland-Konflikt zwischen den USA und dem dänischen Königreich aus: In 85 Ländern schlugen sich die Befragten überwiegend auf die Seite von Grönland und Dänemark, nur in zwei Ländern eher auf die Seite der USA. In Bezug etwa auf den Iran-Krieg zeigte sich ein ausgewogeneres Bild.