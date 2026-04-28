Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump ist auf den niedrigsten Stand seiner aktuellen Amtszeit gefallen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich 34 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, nach 36 Prozent Mitte April. Als Gründe für den Rückgang gelten die Unzufriedenheit der US-Bürger mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie der unpopuläre Krieg gegen den Iran.

Zustimmung für Trump stark gesunken

Zum Amtsantritt im Jänner 2025 hatte Trumps Zustimmungswert noch bei 47 Prozent gelegen. Die USA und Israel hatten Ende Februar einen Krieg gegen den Iran begonnen, was zu einem deutlichen Anstieg der Benzinpreise in den USA führte. Infolgedessen bewerten nur noch 22 Prozent der Befragten Trumps Umgang mit den Lebenshaltungskosten positiv.