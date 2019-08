Trump will Regenwälder in Alaska zur Abholzung freigeben

US-Präsident Donald Trump soll seinen Landwirtschaftsminister Sonny Perdue angewiesen haben, Alaskas Tongass National-Forest vom Abholzverbot auszunehmen, berichtet die Washington Post.

Es geht um eines der größten Stücke intakten Regenwaldes, die noch auf der Erde zu finden sind. Seit fast 20 Jahren schützt ein Rodungsverbot den 6,8 Millionen Hektar großen Tongass National Forest. Doch jetzt, mitten in der Katastrophe um die Waldbrände des Amazonas-Regenwaldes und heftigen Waldbränden in Alaska, will Trump diesen Schutz aufheben.

Dies berichtet die Washington Post unter Berufung auf drei Personen, die von einem privaten Gespräch zwischen dem Präsidenten und Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy an Bord der Air Force One, berichteten.