Trump will atomaren Abrüstungsvertrag kippen - Warnung aus Moskau

US-Präsident Donald Trump will neuerlich einen internationalen Vertrag kippen. Weil sich Moskau laut Washington angeblich nicht an den INF-Pakt hält, will der amerikanische Staatschef diesen nun aufkündigen. Der INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces) verbietet Russland und den Vereinigten Staaten den Bau und Besitz von landgestützten und atomar bestückten Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Das Abkommen wurde im Jahr 1987 von den Präsidenten Michail Gorbatschow und Ronald Reagan unterzeichnet.

Russland warnte die USA eindringlich vor einem solchen Schritt. Das wäre „sehr gefährlich“, sagte Vize-Außenminister Sergej Riabkow. Zugleich sprach er von „Erpressungsmethoden“ der US-Regierung, denen man sich aber nicht beugen werde. Sollte Trump tatsächlich aus dem Vertrag aussteigen, bleibe Moskau gar nichts anderes übrig, als „ Vergeltungsmaßnahmen“ zu ergreifen.

Auch aus Deutschland kamen scharfe Worte Richtung Washington: Es wäre eine „verheerende Entscheidung“, das Abkommen aufzukündigen, schrieb der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen ( SPD).