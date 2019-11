Trump verliert Wahl in Republikanerhochburg Kentucky

Trump hatte Kentucky am Tag vor der Wahl besucht, um dem Gouverneur den Rücken zu stärken. Bei einem Wahlkampfauftritt forderte Trump, dass die Bürger Kentuckys Bevin wiederwählen müssen. Täten sie dies nicht, würden die Politikbeobachter nämlich sofort sagen, "dass Trump die größte Niederlage der Weltgeschichte erlitten hat". "Ihr könnt mir das nicht antun", appellierte der Präsident.

Bevin hatte im Wahlkampffinish voll auf die "Trump-Karte" gesetzt, um seine schlechten Beliebtheitswerte zu überdecken. "Die radikalen Liberalen in Washington wollen nur eines: Präsident Trump des Amtes entheben. Wählt am 5. November Matt Bevin, um ihnen eine Botschaft zu schicken", trommelte er in Facebook-Werbeanzeigen.

"Erstes Referendum über Impeachment"

Die Gouverneurswahl in Kentucky war somit auch "das erste Referendum über das Impeachment", sagte die Kommentatorin der Zeitung "USA Today", Kirsten Stewart, am Dienstagabend im US-Nachrichtensender CNN. Vertreter der Republikaner wiesen aber darauf hin, dass sich bei den zeitgleichen Wahlen anderer Spitzenposten durchgehend Republikaner durchsetzten. Zudem unterscheide sich Beshear deutlich vom demokratischen Establishment in Washington. Tatsächlich vermied der Sohn von Ex-Gouverneur Steve Beshear (2007-2015) offene Kritik an Trump und hielt sich auch in der Frage eines Amtsenthebungsverfahrens bedeckt.

Nicht gemacht, wenn Trump "nicht geglaubt hätte, ihn retten zu können"

Den Republikanern müssten sich wegen der Niederlage "große Sorgen" machen, sagte hingegen der frühere Wahlkampfberater von Trumps Vorgänger Barack Obama, David Axelrod. Trump habe sich im Wahlkampf engagiert, "um diesen Typen ( Bevin) zu retten. Er hätte das nicht gemacht, wenn er nicht geglaubt hätte, ihn retten zu können", betonte Axelrod.