Trump und Kim treffen einander in Hanoi

Das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un soll in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi stattfinden. Dies teilte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Der Präsident hatte bereits am Dienstag in seiner Rede vor dem US-Kongress angekündigt, dass der zweite USA-Nordkorea-Gipfel am 27. und 28. Februar in Vietnam stattfinden solle. Der genaue Ort war aber noch unklar gewesen.