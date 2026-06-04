Trump macht Washington D.C. zur Baustelle: Berühmter Pool nun Blau "wie US-Flagge"

US-Präsident Donald Trump kommt mit seinem Vorhaben voran, das Erscheinungsbild der Hauptstadt Washington an immer mehr Plätzen nach seinen Vorstellungen zu verändern. Mittlerweile sind auch die Sanierungsarbeiten am Lincoln Memorial Reflecting Pool, einem bekannten Wasserbecken unweit des Weißen Hauses, faktisch abgeschlossen, wie Trump im Oval Office bekanntgab. Jetzt fehle nur noch die Reinigung der angrenzenden Gehwege - und das Wasser im Pool. Die Reinigung des riesigen Beckens erregte auch deshalb Aufmerksamkeit, weil der Präsident den Boden mit blauer Farbe anstreichen ließ - nämlich blau "wie die US-Flagge", wie Trump vor Journalisten in seinem Büro präzisierte.

Das in den 1920er Jahren gebaute Wasserbecken im Herzen der US-Hauptstadt zieht jede Menge Touristen an. Es liegt zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument. Trump: Ein Dutzend Lastwagen voller Müll Der Präsident betonte, wie notwendig die Sanierung gewesen sei. "Elf oder zwölf Lastwagenladungen voller Müll" seien aus dem Wasserbecken geholt worden. Laut Trump wird eine weitere Sanierung nach Abschluss der Arbeiten für "50 bis 100 Jahre" nicht mehr nötig sein.