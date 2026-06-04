Trump will US-Kohleindustrie mit fast 700 Millionen fördern

Präsident Donald Trump plant, die US-Kohleindustrie mit fast 700 Millionen Dollar (603 Mio. Euro) zu unterstützen. Dafür wolle er auf den sogenannten Defense Production Act zurückgreifen, ein Gesetz zur nationalen Sicherheit aus der Zeit des Kalten Krieges, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses.

Trump könnte den Schritt am Donnerstag ankündigen. Mit den Mitteln sollen mehr als ein Dutzend Kraftwerke modernisiert und ein großes Exportterminal an der Westküste gebaut werden.