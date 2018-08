Trump über Ex-Mitarbeiterin: "Verrückt" und "gestört"

US-Präsident Donald Trump und seine ehemalige Kommunikationsdirektorin liefern sich eine Schlammschlacht. Nachdem Omarosa Manigault Newman, deren Enthüllungsbuch heute Dienstag erscheint, heimliche Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus veröffentlicht hatte, kündigte sie weitere Mitschnitte an.

Manigault Newman sei außerdem zu einer Zusammenarbeit mit dem US-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, bereit. Sie war durch Trumps Reality-Show "The Apprentice" bekannt wurde. Nach seinem Wahlsieg 2016 war sie zur Kommunikationsdirektorin des Büros des Weißen Hauses für öffentliche Beteiligung ernannt worden. Im Dezember wurde sie entlassen. Die 44-Jährige hatte am Sonntag einen Mitschnitt ihres Entlassungsgesprächs mit Stabschef John Kelly publik gemacht, am Montag veröffentlichte sie ein vertrauliches Gespräch mit dem US-Präsidenten selbst.