Trump macht Sylvester Stallone und Mel Gibson zu "Sonderbotschaftern"

Die Schauspieler Sylvester Stallone (78), Mel Gibson (69) und Jon Voight (86) sollen sich für die Interessen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Hollywood einsetzen .

Hollywood "größer, besser und stärker" machen

Sie würden ihm dabei helfen, Hollywood "wieder größer, besser und stärker zu machen, als es jemals zuvor war", schrieb Trump. Hollywood habe in den vergangenen vier Jahren - also in der Amtszeit von Joe Biden - viel Geschäft ans Ausland verloren.

Für Hollywood breche ein Goldenes Zeitalter an, schrieb Trump. Konkreter wurde er nicht.