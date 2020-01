Trump: Rascher Truppenabzug für Irak "das Schlimmste"

Ein übereilter Abzug des US-Militärs aus dem Irak wäre nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump verheerend für das Land. Ein Rückzug der US-Streitkräfte wäre zum jetzigen Zeitpunkt „das Schlimmste“, was dem Irak passieren könnte, sagte Trump am Dienstag in Washington. „Zu einem bestimmten Zeitpunkt wollen wir raus, aber jetzt ist nicht der richtige Moment.“

Die USA wollten nicht „für immer“ im Irak bleiben, aber ein übereilter Abzug jetzt wäre „das Schlimmste, was dem Irak passieren könnte“, sagte Trump weiter. In einem solchen Fall würde der Einfluss des Irans in dem Land noch stärker werden, sagte Trump. Das widerspreche dem Willen der Menschen im Irak, sagte er weiter.