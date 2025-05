Jetzt spricht Trump mit Putin: Es geht um den Preis des Friedens

Dabei habe er von den „sinnlosen“ Verhandlungen mit russischen Vertretern in Istanbul berichtet, so Selenskyj. Putin hatte am Donnerstag lediglich eine Gruppe persönlicher Berater in die Türkei entsandt, obwohl er das dortige Treffen selbst vorgeschlagen hatte.

Dessen Sondergesandter Steve Witkoff sagte laut den Financial Times ein Treffen mit Putin in dieser Woche erbost ab. Witkoff hatte zuletzt einen 22-Punkte-Friedensplan ausgearbeitet – nun teilte der Kreml ihm mit, dass Putin diesen Plan „nicht diskutieren“ werde.

Aus Sicht der Europäer stärkt das den Vorwurf, Putin würde nur auf Zeit spielen und in Wahrheit keinen Frieden wollen. Zu dieser Ansicht scheint man über die letzten zehn Tage auch in Trumps Umfeld gelangt zu sein.

Einzig Trump hält an seinem ambivalenten Verhältnis zum Kremlchef fest. Vor einer Woche äußerte er noch Zweifel, „ob ein Frieden mit Putin überhaupt möglich ist“; am Freitag kehrte Trump dann im Interview mit Haus-und-Hof-Sender Fox News zu gewohnter Rhetorik zurück: Er habe „ein sehr gutes Verhältnis zu Putin“ und glaube deshalb an einen „Deal“, so Trump.

Genau das befürchtet man in der Ukraine: Zugeständnisse vonseiten Trumps im Gegenzug für die Wiederaufnahme der amerikanisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Zumal Putin im Vorlauf auf das Telefonat den Kriegsdruck erhöhte: Am Wochenende griff Russland die Ukraine mit 273 Drohnen an – es war der größte Drohnenangriff seit Kriegsbeginn.