So kam es zu Putins Verhandlungsangebot an Selenskij

Völlig überraschend hatte am Wolodimir Selenskij in Kiew gleich vier europäische Regierungschefs empfangen: Emmanuel Macron (Frankreich), Keir Starmer (Großbritannien) Donald Tusk (Polen) und Friedrich Merz (Deutschland).

„Wenn Putin wirklich Frieden will, hat er jetzt die Chance, es zu zeigen“, erklärte der britische Premier Starmer. Andernfalls werde man die westlichen Sanktionen „massiv verschärfen“, drohte der neue deutsche Kanzler Merz, „und es wird neue, massive Hilfe für die Ukraine geben – politisch, finanziell, aber auch militärisch. Da sind wir mit der US-Regierung abgestimmt.“

Der Ball lag also in Moskau, wo Putin noch in der Nacht auf Sonntag zu einer eiligen Pressekonferenz in den Kreml lud: „Wir sind bereit für ernsthafte Verhandlungen mit der Ukraine, ohne Vorbedingungen“, so Putin, dabei könne man „auch über mögliche Feuerpausen“ verhandeln. Diese Aussage ließ Raum für Spekulationen – auf das konkrete Angebot einer Waffenruhe ging der Russe jedenfalls nicht ein.

Eine erste scharfe Reaktion lieferte Emmanuel Macron: „Das ist eine Art, nicht zu antworten.“ Eine schnelle Waffenruhe sei „bedingungslos, den Rest kann man danach besprechen“, so Frankreichs Präsident. Putin wolle lediglich „Zeit gewinnen“, denn: „Während wir hier reden, wird die Ukraine weiter bombardiert.“

Russland griff am Sonntag erneut an

Tatsächlich war unmittelbar nach Putins Auftritt die einseitige dreitägige Waffenruhe ausgelaufen, die er zuvor wegen der groß inszenierten Parade anlässlich des 80. Jubiläums des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland ausgerufen hatte.