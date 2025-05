Fast zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher machen sich "sehr große" (20 Prozent) bzw. "teilweise" Sorgen (44 Prozent), dass es zu einer Ausweitung des russischen Angriffskrieges auf weitere Länder in Europa kommen könnte. Wie aus einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) weiter hervorgeht, haben außerdem drei Monate Trump-Präsidentschaft das Vertrauen der Österreicher in die USA deutlich erschüttert.

17 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher betrachten laut der Umfrage China als Partner (April 2023: 12 Prozent), dem mit Vertrauen begegnet werden kann, 57 Prozent (April 2023: 72 Prozent) sehen dies jedoch nicht so. Die Vertrauenswerte für Russland bewegen sich weiter im einstelligen Bereich. 8 Prozent sehen Moskau als vertrauenswürdigen Partner (2023: 9 Prozent), 75 Prozent widersprechen diesem Befund. Dass die Ukraine für Österreich ein vertrauenswürdiger Partner ist, sagen 22 Prozent der Befragten und damit um 6 Prozentpunkte weniger als 2023. 55 Prozent sind in dieser Hinsicht skeptisch (April 2023: 50 Prozent).

Vor diesem Hintergrund halten es 44 Prozent für "sehr" (22 Prozent) oder "eher wichtig" (22 Prozent), dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten die Ukraine weiter in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff unterstützen. Ein praktisch ebenso hoher Anteil in der Bevölkerung erachtet dies jedoch als "eher nicht" (16 Prozent) oder "gar nicht wichtig" (28 Prozent). Seit der letzten Befragung im April 2023 ist die Zustimmung der Hilfe für Kiew um insgesamt 7 Prozentpunkte zurückgegangen, die Ablehnung dagegen um 8 Prozentpunkte angestiegen.

"In Zeiten allgemeiner Verunsicherung, in der auch die Sorgen vor einer Ausweitung des russischen Angriffskrieges groß sind, suchen die Menschen Stabilität, was sich auch im Wunsch nach einer stärkeren Zusammenarbeit in der EU widerspiegelt", analysierte Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. "Die disruptive Politik der US-Administration hat zur Folge, dass die transatlantische Partnerschaft als nicht mehr selbstverständlich angesehen wird. Wie stark derzeit die Bedenken gegenüber dem unberechenbaren Kurs der USA sind, zeigt sich auch daran, dass die Volksrepublik China hierzulande nunmehr im gleichen Ausmaß als Partner für Österreich betrachtet wird."