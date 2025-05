US-Präsident Donald Trump hat am Montag, 19.05, erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert, um mit ihm über einen möglichen Frieden in der Ukraine zu sprechen. Es war das mittlerweile dritte Telefonat innerhalb von vier Monaten und das bisher wichtigste Gespräch. Aber wie glaubwürdig sind Trumps Friedensbemühungen? Viele sagen, er sei viel eher an einem "Deal" mit Russland interessiert. Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit US-Korrespondenten Dirk Hautkapp. Außerdem geht es um die kürzlich bekanntgewordene Prostatakrebsdiagnose des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden.