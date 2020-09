Trump: Polizeischüsse auf einen Schwarzen wie ein Fehler beim Golfen

Der US-Präsident hatte am Dienstag die Stadt in Wisconsin besucht, wo Polizisten den Schwarzen Jacob Blake mehrmals in den Rücken schossen. Seither ist der 29-Jährige von der Hüfte abwärts gelähmt. Auf diese Tat ging Trump zunächst nicht ein - auch die Angehörigen des Opfers traf er nicht. Auch dass ein 17-jähriger weißer Trump-Fan in der Folge zwei Demonstranten erschossen hatte, ließ den Staatschef ungerührt: Er habe sich wohl verteidigen wollen. Stattdessen geißelte er die Protestierenden, die teilweise auch zu Gewalt griffen, als "Terroristen".

Trump: Fehler passieren

Und später nahm er im Gespräch mit dem konservativen Nachrichtensender Fox News die Uniformierten in Schutz: Unter Druck passierten eben Fehler. "Sie versagen. Wie bei einem Golf-Turnier, wenn jemand einen Putt aus drei Fuß Entfernung verfehlt."

Der Vollständigkeit halber: drei Fuß sind umgerechnet 91,44 cm.