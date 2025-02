Trump schränkt unabhängige Finanzbehörden massiv ein. Geht das?

Zu den nun an die kurze Leine gelegten Behörden zählen Finanzinstitutionen wie die Börsenaufsicht SEC und die Handelskommission FTC , aber auch die Kommunikationsbehörde FCC . Selbst Teile der amerikanischen Notenbank Fed sind betroffen.

Den würde der US-Präsident zwar am liebsten „feuern“, weil der sich gegen die Zinswünsche Trumps wehrt, doch mit so einem Schritt wäre die Unabhängigkeit der Fed gefährdet – und das hätte negative Folgen für die gesamte US-Finanzpolitik. Powells Amtszeit endet 2026.

Vought, ein radikaler evangelikaler Christ, leitet das White House Office of Management and Budget (OMB) mit strengster fiskalischer Disziplin.

Offiziell soll dieser jüngste Übergriff auf die Aufsichtsbehörden dazu dienen, die Behörden schlanker, effizienter und billiger zu machen. Alle nun eingeschränkten Behörden müssen nun direkt an Russell Vought berichten, den Gott-sei-Bei-Uns für Hunderttausende Behördenmitarbeiter. Er gilt als das eigentliche Hirn hinter dem kolossalen Streich- und Kündigungsprogramm der Trump-Administration.

Der jüngste Präsidentenerlass ist Teil von Trumps Bestreben, Machtbefugnisse zu erhalten, die dem Präsidenten bisher vorenthalten waren. Dabei hat er auch direkten Zugriff auf die Bankenaufsicht - und kommt damit den großen Finanzinstituten entgegen, die zu viele Einschränkungen beklagen.

Bei seinem rigorosen Vorgehen stützt sich Trumps Umfeld auf die sogenannte „Unitary Executive“-These, wonach der US-Präsident die alleinige Macht über die gesamte Exekutive haben soll. Mit einer Welle von Klagen gegen die Maßnahme ist zurechnen. Bis sie allerdings wirksam werden, könnten Trump. Und Co. Ihre Ziele schon weitreichend durchgesetzt haben.

