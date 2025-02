Entscheidung steht an: Macht der Supreme Court bei Musks Einsparungs-Feldzug mit?

Wer am laufenden Band feuert, schießt unweigerlich irgendwann daneben. Elon Musk zum Beispiel. Der oberste Kostenkiller von US-Präsident Donald Trump und seine "Behörde für Regierungseffizienz" (DOGE) ließ just über 300 Angestellte einer Behörde entlassen, deren Kürzel - NNSA - selbst in den USA nicht jedem geläufig ist.