Trump: Nordkorea-Strategie hat nicht funktioniert

Im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm hat US-Präsident Donald Trump seine Ansicht bekräftigt, dass die Strategie früherer US-Regierungen gescheitert sei. "Unser Land hat sich 25 Jahre lang erfolglos mit Nordkorea auseinandergesetzt, es hat Milliarden Dollar ausgegeben und nichts bekommen. Die Strategie hat nicht funktioniert!", erklärte Trump am Montagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Der Atomstreit mit Nordkorea schaukelt sich seit Monaten hoch. Trump hat immer wieder Drohungen an die Adresse Pjöngjangs gerichtet - mit entsprechenden Gegendrohungen und neuen Raketen- und Atomtests Nordkoreas. Zuletzt erklärte der US-Präsident am Wochenende, dass Gespräche mit dem isolierten Regime in Pjöngjang reine Zeitverschwendung seien und nur eine Sache funktioniere.

Das löste Spekulationen darüber aus, ob er zu einer militärischen Lösung tendieren könnte. Manche Beobachter sind aber der Meinung, dass Trump mit den Drohungen nur Druck auf Nordkorea und China machen will. Trumps übrige Regierung setzt unterdessen auf Diplomatie: Außenminister Rex Tillerson hatte vor kurzem von direkten Kontakten mit Nordkorea berichtet.