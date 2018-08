„Trump nimmt Wahlversprechen sehr ernst“

„Indem er den Status der Flüchtlinge verändert, nimmt er den Palästinensern einen Verhandlungsgegenstand in den Friedensverhandlungen“, sagt Henning Riecke, der für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik unter anderem die Außenpolitik der USA beobachtet. Damit wäre das Rückkehrrecht der Palästinenser – ein ganz besonderer Punkt in den Verhandlungen – vom Tisch. „Dieser Schritt macht die Palästinenser in den Verhandlungen kleiner, nimmt ihnen die Hebelwirkung.“ Dass dabei eine Seite erheblich geschwächt wird, untergrabe die Rolle der USA als ehrlicher Makler in der Region, sagt Riecke.

Seit Wochen spricht Trump davon, dass sein Plan für den Nahost-Frieden fertig sei. Dass nun die ersten Punkte durchsickern, überrascht die wenigsten. Und auch deren Richtung: „Trump nimmt seine Wahlversprechen sehr ernst – siehe Iran-Abkommen – er will sich selbst darstellen als jemand, der die Dinge tatsächlich anpackt.“

Die Nahost-Friedensverhandlungen werden also die nächste Baustelle sein, die Trump eröffnet. Und wieder nach demselben Prinzip: das Erreichte schlechtmachen, alles Bisherige zerstören, um nochmal neu anzufangen.

Dass Trump wieder ein neues Fass aufmacht, sei auf der einen Seite eine „Persönlichkeitssache“, glaubt US-Beobachter Riecke. Auf der anderen Seite habe er die Zwischenwahlen im November sowie die Präsidentschaftswahlen im Auge. Trump will auf jeden Fall wiedergewählt werden. Das sei nicht unrealistisch. „Es stärkt ihn, wenn er außenpolitisch den starken Mann markiert.“