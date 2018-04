Trump: Neue Enthüllungen zu Politik- und Sexskandalen

In den Notizen geht es aber auch um ein ganz anderes Thema, mit dem Trumps Anwälte derzeit immer wieder zu tun haben: Die angeblichen Treffen des Präsidenten mit Prostituierten. Comey soll Trump darüber informiert haben, dass im so genannten Steele-Dossier behauptet wird, er sei 2013 in der Präsidentensuite des Ritz Carlton in Moskau mit Prostituierten gefilmt worden - aufgrund der angeblichen Praktiken ist das Video, dessen Existenz nicht bewiesen ist, in den USA als "Pee-Pee-Tape" bekannt. Der Verdacht lautete, der Kreml könne mit dem Video Druck auf Trump ausüben, ihn erpressen. In den Notizen Comeys ist festgehalten, Trump habe geantwortet, er fände es unangenehm, wenn seine Frau Melania das glauben würde.

Weitere Enthüllungen

Der First Lady dürften ohnehin einige unangenehme Enthüllungen bevorstehen. Erst am Mittwoch gab das ehemalige Playboy-Model Karen McDougal, das von 2006 bis 2007 mit Trump liiert gewesen sein soll, bekannt, dass es mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen werde. Wie die New York Times berichtete, hatte Trumps Anwalt Cohen zuvor versucht, die Veröffentlichung der Geschichte zum Schutz Trumps zu verhindern.

Gleichzeitig werden immer neue Details rund um die angebliche Affäre mit Pornodarstellerin Stephanie Clifford, bekannt als Stormy Daniels, publik. Bei einem Auftritt beim Fernsehsender ABC zeigte sie eine Phantomzeichnung eines Mannes, der sie bereits 2011 in einer Tiefgarage in Las Vegas bedroht haben soll und sie aufforderte, über ihre sexuelle Beziehung mit Donald Trump zu schweigen.

"Niemand wird ihn stoppen"

Nach dem Bekanntwerden von alledem wurde Comey in einem Interview gefragt, ob er noch eine Nacht ruhig schlafe könne. Seine Antwort war klar: "Nein", denn es gebe in der direkten Umgebung des Präsidenten niemanden, der ihn aufhalten könne.