Zensur oder Rettung der Demokratie? Der Kampf der EU gegen Trumps Internetbarone

In den USA lässt er ihnen weitgehend freie Bahn und sie spielen im Gegenzug nach seinen politischen Regeln. Regeln, die direkt auf Kollisionskurs mit den EU-Gesetzen sind. "Linke Zensur", so hat Mark Zuckerberg, Herr über Facebook und Instagram, erst vor Tagen die Kontrolle von Inhalten, also Postings auf seinen Plattformen genannt - und sie weitgehend aufgehoben.

Zensurvorwürfe von Rechtsparteien

Doch genau diese Kontrolle verlangt der DSA von den Plattformen in der EU. "Zensur" rufen also jetzt auch die Vertreter rechtspopulistischer Parteien in Europa, wie etwa der FPÖ, oder des belgischen Vlams Belang: Die Meinungsfreiheit sei gefährdet - und zwar genau dann, wenn es diese Meinungen den meist linksliberalen, politischen Entscheidungsträgern nicht passen würden.

Doch die EU-Gesetze üben keine Kontrolle über die Inhalte auf den Plattformen aus, wie die Experten in der EU-Kommission betonen. Sie würden lediglich die Betreiber der Plattformen für diese Inhalte und vor allem die Konsequenzen dieser Inhalte verantwortlich machen. Was nach EU-Recht oder dem Recht eines EU-Staates als illegal gilt, ist auch auf Internet-Plattformen illegal: Und da ist es egal, ob auf "X" eine Hakenkreuz-Fahne gezeigt oder auf der chinesischen Billig-Verkaufsplattform "Temu" giftiges Kinderspielzeug angeboten wird.

Doch die EU macht dort noch nicht halt. Ergänzend zum DSA hat man Verhaltensregeln formuliert, die zumindest grob vorgeben, was man auf "X" und Co. nicht machen darf: "Hassrede", "Desinformation" oder "Manipulation von Wahlen".