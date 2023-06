Trump macht seine Anklagen zu Geld

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump schlägt aus den jüngsten Klagen Kapital für seine Wahlkampagne im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner 2024.

Seit der Anklageerhebung im Prozess um Geheimdokumente in der vergangenen Woche seien sieben Millionen Dollar in die Wahlkampfkasse gespült worden, teilte ein Sprecher Trumps am Mittwoch in einer Email der Nachrichtenagentur Reuters mit.

