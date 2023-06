Könnte sich Trump bei einer Verurteilung selbst begnadigen?

Anklage in 37 Punkten

Insgesamt war Trump in der Dokumentenaffäre vergangene Woche in 37 Punkten angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, am Ende seiner Amtszeit im Jänner 2021 Geheimdokumente rechtswidrig aus dem Weißen Haus in sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida mitgenommen zu haben und dort vor den Behörden versteckt zu haben. Weiters soll er die Informationen mit nicht autorisierten Personen geteilt haben. Bei den Geheimdokumenten geht es unter anderem um US-Atomwaffen und Militärpläne der USA und anderer Länder.

