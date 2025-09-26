Trumps Rachefeldzug gegen Ex-FBI-Chef Comey ist nur der Anfang

Das Besondere an der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Chef James Comey ist nicht der Fall an sich. Der US-Präsident hasst den früheren Chef der Bundespolizei, den er als Speerspitze der Russland-Affäre 2016 empfand und zu Beginn seiner ersten Präsidentschaft 2017 abrupt feuerte. Das Besondere sind die Umstände, unter denen der erste von Donald Trump seit Monaten angedrohte, juristische Rache-Akt gegen einen Prominenten, der ihm einst in die Quere kam, nun tatsächlich ins Werk gesetzt wurde: Trump hatte der von ihm persönlich installierten Justizministerin Pam Bondi seit Tagen in ungehaltenem Ton öffentlich Untätigkeit vorgeworfen und klipp und klar Strafverfolgung gegen Comey gefordert. Der 64-Jährige sei "schuldig wie die Hölle". Damit brach Trump mit der jahrzehntelang geübten Praxis, dass sich Präsidenten von juristischen Ermittlungen fernhalten, um den Eindruck von Interessenkonflikten oder persönlich motivierter Vendetta zu vermeiden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/HANDOUT Aufnahme von James Comey bei den Ermittlungen 2020.

"Eindeutig rachsüchtige Strafverfolgung" Als der zuständige US-Staatsanwalt Erik Siebert eine Anklage gegen Comey wegen dürftiger Beweislage ablehnte und auf massivem Druck des Präsidenten zurücktrat, installierte Trump kurzerhand eine Mitarbeiterin, um die Sache wenige Tage vor Ende der Verjährungsfrist auf die Schiene zu setzen. Lindsey Halligan (36), eine ehemalige Versicherungsanwältin ohne jede Erfahrung in der Strafverfolgung, die Trump von früheren Schönheitswettbewerben kennt, ignorierte Warnungen aus dem Kollegenkreis und brachte den Fall am Donnerstagabend in Alexandria vor den Toren Washingtons persönlich ins Rollen. Von drei Anklagepunkten wurden von der Geschworenen-Jury zwei – Falschaussage und Behinderung der Justiz – für prozessreif erklärt. Was genau Comey vorgeworfen wird, unterliegt der Geheimhaltung. Kenner des Falls wissen, dass Comey vor fünf Jahren vor dem Justizausschuss des Senats unter Eid bestritten hatte, beim FBI einem Mitarbeiter grünes Licht gegeben zu haben, um Medien als anonyme Quelle über Ermittlungen des FBI zu dienen. Dies sei wissentlich falsch gewesen, behauptet Anklägerin Halligan. Ihr Vorgänger Erik Siebert hatte dagegen ein Memorandum erstellt mit Gründen, warum eine Anklage gegen Comey überhaupt nicht erhoben werden darf.