FBI-Agenten haben am Freitag das Haus von John Bolton, dem ehemaligen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, durchsucht. Das Haus Boltons, der sich von einem Anhänger zum vehementen Kritiker Trumps entwickelt hat, werde im Rahmen "einer Untersuchung zur nationalen Sicherheit" durchsucht, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle laut Reuters.

Die Untersuchung des Hauses im Washingtoner Vorort Bethesda sei von FBI-Direktor Kash Patel angeordnet worden, berichtete die New York Post. "NIEMAND steht über dem Gesetz... @FBI-Agenten im Einsatz", schrieb Patel, ohne Bolton zu erwähnen, kurz nach 7 Uhr früh (Ortszeit) in einem Post auf X, der von einem Sprecher des Weißen Hauses geteilt wurde.