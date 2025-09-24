Hand in Hand: Statue von Trump und Epstein in Washington

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Kollektiv "The Secret Handshake" hat das Kunstwerk auf der National Mall in Washington, D.C., angebracht. Auf einer Gedenktafel ist zu lesen: "Zu Ehren des Monats der Freundschaft". Laut dem Kollektiv soll das Werk ein Statement für die freie Meinungsäußerung sein.

Am Dienstag tauchten zwei mysteriöse Bronzestatuen am östlichen Ende der National Mall in Washington, D.C., auf. Zu sehen sind zwei strahlende Männer in Anzügen, die Händchen haltend einen Fuß nach hinten strecken. Offenbar sollen die Statuen den derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump und den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein darstellen. Die Installation soll auf die frühere Verbindung der beiden Männer anspielen. Eine der Tafeln des Kunstwerks wurde mit dem Zitat "Wir feiern die langjährige Verbindung zwischen Präsident Donald J. Trump und seinem 'engsten Freund' Jeffrey Epstein" versehen. Durch eine Genehmigung des National Park Service darf die Installation bis Sonntag, 20 Uhr, auf dem Gelände der National Mall stehen.

Trump unter Druck Donald Trump macht diese Beziehung immer wieder zu schaffen. Erst kürzlich veröffentlichten demokratische Abgeordnete einen Brief, den Trump an Epstein geschickt haben soll. Der Brief zeigt die Konturen einer Frau und einen fiktiven Dialog zwischen "Donald" und "Jeffrey" zum 50. Geburtstag Epsteins. "Ein Freund ist etwas Wunderbares", heißt es darin. Trump bezeichnete den Brief als Fälschung und bestreitet zudem eine frühere Freundschaft zu Epstein, dem vorgeworfen wurde, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben.