Fast alle Experten hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt, am Ende wurde es ein deutlicher Sieg: Früh stand fest, dass Donald Trump mit 277 Wahlmännern zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten wird. Dabei sicherte sich Trump nicht nur die sogenannte "popular vote", also die Mehrheit aller bundesweiten Stimmen, sondern auch eine Mehrheit für die Republikaner im US-Senat.

Seine Machtfülle ist damit bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus so groß wie nie zuvor. Wie kam es dazu - und was hat Trump jetzt vor? Das bespricht Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends in der heutigen Folge mit Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi, die die Wahl in Florida live mitverfolgte.