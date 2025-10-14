Privater Trump-Deal? Mikro-Panne am Rande des Gaza-Gipfels

Im Badeort Sharm-el-Sheikh in Ägypten, wo am Montag die Waffenruhe im Gazastreifen besiegelt worden ist, hat US-Präsident Donald Trump auch über Themen abseits des Nahen Ostens gesprochen. So fragte der indonesische Präsident Prabowo Subianto den US-Präsidenten am Rande des Gipfels, ob er sich mit Trumps Sohn Eric, Vizepräsident der Trump Organization, treffen könne. Trump und Prabowo, die auch auf Video zu sehen sind, schienen sich nicht bewusst zu sein, dass ein eingeschaltetes Mikrofon ihre Unterhaltung aufzeichnete.

Immobilienprojekte in Indonesien Aus der Audioaufnahme ging nicht eindeutig hervor, ob sich die beiden auf die Trump Organization oder auf andere Geschäfte bezogen, an denen der Präsident oder seine Familie beteiligt sind. Im März hat Trumps Unternehmen seinen ersten Golfklub in Indonesien eröffnet. Ein weiteres Anwesen in Indonesien und ein Resort auf Bali werden auf der Website der Trump Organization als „demnächst verfügbar“ gelistet. Als die beiden Männer hinter einem Podium mit Mikrofon standen, sprach Prabowo mit Trump über eine Region, die „nicht sicher“ sei, und fragte Trump dann: „Kann ich Eric treffen?“ Der US-Präsident antwortete: „Ich werde Eric anrufen lassen. Soll ich das tun? Er ist so ein guter Junge. Ich werde Eric anrufen lassen.“

"Hary" erwähnt Dann erwähnte Prabowo auch den Namen „Hary“ und sagte: „Wir werden nach einem besseren Ort suchen.“ Trump sagte erneut: „Ich werde Eric anrufen lassen.“ Prabowo erwiderte: „Eric oder Don Jr.“ Eric Trump und sein Bruder Donald Trump Jr. sind als Executive Vice Presidents der Trump Organization tätig. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hatte ihr Vater ihnen die Leitung seiner Unternehmen übertragen.