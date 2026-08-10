Netz rätselt wieder über Trumps Haare: Ist das ein Toupet?

„Trägt Trump eine Perücke, oder was zum Teufel ist da los?“, kommentierte der Journalist Aaron Rupar unter einem Video auf X. In den sozialen Medien finden sich seitdem zahlreiche KI-generierte Beiträge über Donald Trumps Haarpracht.

Auslöser war ein Auftritt des US-Präsidenten im Red Rock Casino in Las Vegas. Dort sprach er unter anderem über seinen Handelsstreit mit Kanada. Die Zuschauer interessierten sich aber viel mehr für seine Haarpracht.

Nicht zum ersten Mal ist Trumps lichte Mähne Thema. Trump bezeichnete seine Frisur einmal selbst als „Kunstwerk“: „Die Haare sind perfekt.“ 2011 erklärte er noch, er benutze ein Shampoo von „Head & Shoulders“, ließe seine Haare dann anschließend rund eine Stunde an der Luft trocknen und kämme sie dann sorgfältig nach vorne und hinten.

Friseur glaubt an Föhn und Rundbürste

Zu den aktuellen Bildern meldete sich auf einer einschlägigen Website nun ein Friseur zu Wort, der davon überzeugt ist, hier seien eine Rundbürste und ein Föhn involviert gewesen. „Seine Haare wirken auf mich, als wären sie frisch gewaschen. Außerdem sieht es so aus, als hätte er seine Stylingprodukte gewechselt. Statt einer eher schweren Pomade scheint diesmal Volumenpuder oder ein anderes leichtes Stylingprodukt zum Einsatz gekommen zu sein. Alles wirkt deutlich fluffiger als sonst.“

Bekannt ist auch, dass Trump früher Medikamente gegen erblich bedingten Haarausfall einnahm. Die deutsche Bild verweist auf die Äußerung seines Arztes 2017, Trump nehme eine geringe Dosis Finasterid. Ob es Präsident heute noch verwendet, ist unklar.