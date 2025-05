Er ist einer der mächtigsten Männer der Welt – und trägt eine Frisur , die fast so berühmt ist wie er selbst. Donald Trumps (78) kunstvoll zur Seite gekämmte Haarpracht sorgt seit Jahrzehnten für Diskussionen und Spekulationen. Nun hat er das Geheimnis seiner legendären Föhnfrisur gelüftet.

Shampoo von Johnson & Johnson

Kürzlich hob der Präsident das Limit für den Wasserdruck beim Duschen auf. "Was mich betrifft, ich dusche gern und kümmere mich um mein schönes Haar", bemerkte er bei der Unterzeichnung des Dekrets. Im Gespräch mit führenden Wirtschaftsgrößen, darunter auch Joaquin Duato, CEO des Kosmetik- und Pharmaziekonzerns Johnson & Johnson, scherzte Trump, seine Haare seien "so schön" wegen deren Produkten: "Johnson – ich kenne diese Firma. Mein Haar sieht so schön aus wegen Ihrer Produkte."