"Make shower great again": Trump hob Limit für Wasserdruck beim Duschen auf

"Make America's showers great again", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Weißen Hauses zu einem von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Dekret, mit dem er die in den USA seit Jahren vorgeschriebene Begrenzung des Wasserdrucks in Duschen aufgehoben hat.

Das Limit war Trump schon lange ein Dorn im Auge. Es war aus Umweltschutzgründen unter Barack Obama (2009-17) eingeführt.