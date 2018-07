Trump golft in Schottland: Tausende auf Demo in Edinburgh

Von Schottland aus reist Trump dann nach Helsinki weiter, wo er am Montag mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammenkommen soll. Trump war am Donnerstag und Freitag mit der britischen Premierministerin Theresa May und Queen Elizabeth II. zu Gesprächen zusammengetroffen. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte ein Treffen mit dem US-Präsidenten abgelehnt.

Golf sei seine "vorrangige Form der sportlichen Betätigung", schrieb Trump in seinem Tweet. "Hoffentlich" werde er zwischen Sitzungen und Telefonaten dazu kommen. Auf Fernsehbildern in der BBC war er in einem Golfbuggy auf dem Gelände seines Golfclubs in der schottischen Grafschaft Ayrshire zu sehen. "Das Wetter ist wunderbar und dieser Ort ist unglaublich", schrieb Trump.