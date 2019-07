Trump droht Guatemala mit Sonderzöllen

US-Präsident Donald Trump hat dem nächsten Land mit Sonderzöllen gedroht. Diesmal trifft es den zentralamerikanischen Staat Guatemala, der etwa 17 Millionen Einwohner zählt. Guatemala hatte sich zuvor nicht an ein Migrationsabkommen zwischen beiden Regierungen gehalten. Guatemala habe sich entschieden, die Vereinbarung zur Unterzeichnung eines Abkommens zu brechen, in dem das Land zu einem sicheren Drittstaat erklärt worden wäre, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter.