Trump droht, Europa protestiert: Türkei setzt Offensive fort

Proteste in ganz Europa

In mehreren Städten Europas gingen am Samstag aus Protest gegen den türkischen Einmarsch Zehntausende Menschen auf die Straße. Allein in Köln schlossen sich Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen einem Protestmarsch an. Rund 4000 Demonstranten waren es in Frankfurt am Main, jeweils etwa 3000 in Hamburg und Hannover. Größere Kundgebungen fanden auch in Berlin, Bremen und Saarbrücken statt.

In Wien gingen am Samstag 3.000 Menschen gegen die türkischen Invasoren auf die Straße. In der türkischen Heimat scheinen die Angriff indes gut anzukommen: Selbst die Fußball-Nationalmannschaft salutierte den türkischen Kriegern.