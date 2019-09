Trump darf Asylrecht verschärfen

Erfolg für US-Präsident Donald Trump im erbitterten Rechtsstreit um seine Einwanderungspolitik: Das Oberste Gericht der USA hat eine von der Regierung verfügte drastische Verschärfung des Asylrechts vorläufig genehmigt. Die Regelung soll Migranten aus Zentralamerika daran hindern, in den USA Asyl zu beantragen. Trump sprach von einem "großen Sieg für die Grenze".

Gemäß der Regelung dürfen zentralamerikanische Migranten in den USA nur dann einen Asylantrag stellen, wenn sie zuvor in Mexiko oder einem anderen Transitland einen solchen Antrag gestellt haben und dieser abgelehnt wurde. Bei den meisten Migranten an der US-Südgrenze handelt es sich um Menschen aus Guatemala, El Salvador und Honduras, die vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern fliehen.

Rechtsstreit geht weiter

Das Oberste Gericht in Washington hob die einstweilige Verfügung einer untergeordneten Instanz in Kalifornien gegen diese Asylrechtsverschärfung auf. Es handelt sich aber um keine endgültige Entscheidung. Der Rechtsstreit in den unteren Instanzen geht weiter und dürfte schließlich wieder beim Obersten Gericht landen. Gegen die Asylrechtseinschränkung haben mehrere Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen geklagt.