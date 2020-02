Trump brüstet sich damit, Coronavirus besiegt zu haben

Das Coronavirus hält die chinesischen Behörden in Alarmbereitschaft. China hat seinen Staatsbürgern von Reisen ins Ausland abgeraten und bekämpft die Ausbreitung im Land mit radikalen Maßnahmen. In der Krisenregion in Zentralchina wurden 45 Millionen Menschen in mehreren Großstädten abgeschottet - die Verkehrsverbindungen wurden gekappt.

US-Präsident Donald Trump will das Coronavirus in seinem Land hingegen bereits erfolgreich bekämpft haben. Dies begründet er mit dem Einreisestopp der USA für alle Chinesen und andere Ausländer, die in China waren. "Wir haben es so ziemlich ausgeschaltet, dass es aus China kommt", sagte Trump am Sonntag im Fernsehsender Fox News. US-Bürger, die in der stark betroffenen Region Wuhan oder der umliegenden Provinz Hubei waren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne. In den USA sind acht Fälle bestätigt.

Weltweit sind rund 180 Erkrankungen durch das Virus in zwei Dutzend anderen Ländern bestätigt. Den ersten Todesfall außerhalb Chinas gab es am Wochenende auf den Philippinen. Es handelte sich um einen eingereisten Chinesen aus Wuhan.